Box Office USA 2020: Bad Boys For Life in testa, solo 33 milioni per Birds of Prey (aggiornamento 9 febbraio) (Di domenica 9 febbraio 2020) Box Office USA 2020 – I film più visti al cinema negli Stati Uniti durante l’anno Come è andato il box Office americano nel 2020? Uno spazio unico con aggiornamenti settimanali per scoprire tutti i film che hanno incassato di più al botteghino americano. Un anno di cinema in unico spazio con il Box Office USA 2020. Chi conquisterà la vetta del box Office? Ogni settimana l’articolo sarà aggiornato con le novità della classifica e alcune segnalazioni dei week-end. Aggiornamento 9 febbraio: Birds of Prey entra al decimo posto della Top Ten del 2020 ma con un incasso al di sotto delle aspettative con 33.250 milioni di dollari. Sempre primo Bad Boys For Life primo grande successo del 2020, chi insedierà il primato? Clicca qui per il Box Office Italia 2020 Aggiornamenti precedenti Aggiornamento 3 febbraio: pochi movimenti con Bad Boys For Life ... dituttounpop

