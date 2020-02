Borussia Moenchengladbach-Colonia rinviata per la tempesta “Sabine” (Di domenica 9 febbraio 2020) (bigstockphoto/ C A P) Borussia Moenchengladbach-Colonia è stata rinviata a data da destinarsi. La partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga non si giocherà per motivi di sicurezza. Come riportato dal profilo Twitter ufficiale del club, secondo le ultime previsioni meteo è molto probabile l’arrivo della tempesta Sabine sulla citta di Moenchengladbach, con venti fortissimi che potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli spettatori della Borussia Arena. Per prevenire qualsiasi tipo di problema relativo anche all’arrivo dei tifosi allo stadio e soprattutto al loro deflusso (il picco della tempesta è previsto proprio per le 18:00 circa), il club ha preso la decisione di rinviare la partita a data da destinarsi. ❗#BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann. Die ... ilveggente

