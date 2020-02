Bob e Skeleton, Mondiali juniores 2020: ottava Crippa, settimo Baumgartner (Di domenica 9 febbraio 2020) Si sono conclusi in giornata a Winterberg, in Germania, i Mondiali di bob e Skeleton juniores. Per il bob è andato in scena il 4, con impegnato l’azzurro Patrick Baumgartner: buona la settima piazza dell’altoatesino con i frenatori Variola, Verginer e Bilotti, a soli 37 centesimi dalla vittoria. A trionfare a sorpresa il russo Rostislav Gaitiukevich davanti al favorito tedesco Richard Oelsner. Nello Skeleton femminile vince la ceca Anna Fernstaedtova, argento e bronzo per le due tedesche Susanne Kreher e Hannah Neise. ottava l’azzurra Alessia Crippa. Ordine d’arrivo gara maschile bob a 4 Mondiali juniores Winterberg (Ger): 1. Gaitiukevich Rostislav / Zharovtsev Vladislav / Kazantsev Andrey / Mordasov Mikhail RUS 1:51.56 2. Oelsner Richard / Strauss Eric / Bosse Henrik / Frytz Lukas GER +0.07 3. Jannusch Jonas / Neumann Max / Gessenhardt Tim / Heber Bastian GER ... oasport

