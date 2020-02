BLOCCO AUTO ROMA, DOMENICA ECOLOGICA/ Oggi 9 febbraio: orari, divieti e deroghe (Di domenica 9 febbraio 2020) BLOCCO AUTO ROMA 9 febbraio 2020, divieto circolazione DOMENICA ECOLOGICA: orari, info, divieti e deroghe. Polemiche sugli Euro 6 diesel contro la giunta Raggi ilsussidiario

seneca4949 : RT @laltrodiego: ?? #CoronaVirus, Bari, 10 persone rientrate dalla Cina sono in 'auto quarantena'. Il DG dell'ASL: «hanno sfruttato scali t… - stefanopicone : Amici romani.. ma quindi oggi non se cammina? Blocco delle auto.. - Antonella7604 : @robersperanza Alcuni cittadini cinesi e un italiano sono arrivati in Italia e precisamente nel Salento, sfruttando… -