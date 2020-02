Birds of Prey: il peggior weekend d’apertura per un film DC? (Di domenica 9 febbraio 2020) Birds of Prey potrebbe chiudere il primo weekend con il peggior esordio di sempre per un film del DC Extended Universe. Birds of Prey potrebbe chiudere il primo weekend negli Stati Uniti con il peggior esordio di sempre al boxoffice per un film del DC Extended Universe. Lo dicono vari esperti americani, sulla base degli incassi del primo giorno di programmazione nelle sale americane: appena sopra i 13 milioni di dollari, con una stima del risultato finale intorno ai 35 milioni, ben al di sotto le aspettative della Warner Bros., le cui previsioni meno rosee prevedevano circa 45 milioni. Qualora dovesse accadere (è comunque possibile che il passaparola influisca sui due giorni conclusivi), sarebbe il weekend d'esordio peggiore di sempre per ... movieplayer

Cathy Yan, regista di Birds of Prey: 'Volevo che Harley Quinn usasse il suo corpo come un'arma'