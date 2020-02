Biathlon, IBU Cup Val Martello 2020: Irene Lardschneider decima nella mass start 60 odierna (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è chiusa oggi in Val Martello la tappa dell’IBU Cup di Biathlon, che ha visto andare in scena la 12 km mass start 60 femminile e la 15 km mass start 60 maschile. Tra le donne successo della norvegese Ida Lien davanti alla tedesca Franziska Hildebrand ed all’ucraina Yuliia Zhuravok. La migliore azzurra è Irene Lardschneider, decima, più indietro Alexia Runggaldier, 24ma, e Nicole Gontier, 26ma. Tra gli uomini vince il norvegese Sturla Holm Laegreid, che batte il tedesco Lucas Fratzscher e l’altro teutonico Roman Rees. Indietro gli azzurri: 31° Nicola Romanin, 47° Thierry Chenal, 49° Luca Ghiglione, 51° Paolo Rodrigari, 53° Michael Durand. Classifica 12 km mass start 60 femminile 1 LIEN Ida NOR NORWAY 0+1+1+0 2 37:22.5 2 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0+1+0 1 +13.6 3 ZHURAVOK Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+1 1 +20.8 10 Lardschneider Irene ITA ITALY 0+2+0+0 2 +1:05.8 24 ... oasport

