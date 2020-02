Benevento senza avversari, a Cosenza basta un gioiello di Insigne (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosenza – Non si arresta la cavalcata trionfale del Benevento, sempre più vicino al ritorno in serie A. La compagine giallorossa sbanca anche il “San Vito-Marulla” di Cosenza, nonostante l’inferiorità numerica per il rosso nei confronti di Volta estratto a oltre mezz’ora dal termine. A decidere l’incontro una gemma di Insigne che spedisce la Strega a +17 sull’accoppiata Crotone-Frosinone. Un margine sempre più ampio, quando al termine della stagione mancano quindici giornate. La partita – Scelte confermate per Inzaghi che deve rivedere qualcosa nell’undici base a causa di infortuni e squalifiche. Braglia risponde proponendo un 3-4-3, piazzando D’Orazio e Casasola sulle corsie laterali. Sfida bloccata nella prima parte e che si accende improvvisamente intorno al ventesimo minuto quando ... anteprima24

