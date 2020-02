Bella da morire la fiction con Cristiana Capotondi: la detective Eva indaga sulla morte di Gioia (Di domenica 9 febbraio 2020) Chi ha seguito il Festival di Sanremo in questi giorni ha certamente visto in più occasioni il promo di una delle nuove fiction che la Rai lancia alla domenica sera. Probabilmente ci sarà ancora da aspettare ma Bella da morire andrà in onda nelle prossime settimane su Rai 1. La fiction con Cristiana Capotondi nei panni della detective Eva, ci racconta la storia di una donna che decide di tornare nel suo paese, dove ha qualche conto ancora aperto, per indagare sulla scomparsa di una giovanissima ragazza, Gioia, che voleva diventare una reginetta di bellezza. Purtroppo il caso si trasforma a scomparsa a omicidio molto presto, quando il cadavere della ragazza viene ritrovato. Eva ha intenzione di scoprire tutto quello che è successo prima della morte di Gioia per arrivare poi a mettere le manette al suo assassino: troverà la persona che ha spezzato la vita della ragazza? Sono storie di ... ultimenotizieflash

Bella da morire su Rai 1 con la Capotondi : trama e quando va in onda : Bella da morire ha finalmente una data: la fiction dovrebbe approdare nel piccolo schermo il 10 Marzo La fiction con protagonisti Cristiana Capotondi e Matteo Martari era già stata annunciata la scorsa estate in occasione della presentazione del palinsesto RAI a Milano per la stagione televisiva 2019-2020. A differenza degli altri titoli, per i quali […] L'articolo Bella da morire su Rai 1 con la Capotondi : trama e quando va in onda ...

Bella da Morire su Rai1 - il giallo al femminile con Cristiana Capotondi e Matteo Martari (video promo) : Non ha ancora una programmazione ufficiale Bella da Morire su Rai1, ma potrebbe arrivare in tv la prossima primavera: la serie tv con Cristiana Capotondi e Matteo Martari ha fatto capolino tra i promo trasmessi durante le serate del Festival di Sanremo 2020, annunciata come una delle nuove uscite in arrivo nei prossimi mesi. In attesa che sia svelata la data di debutto di Bella da Morire su Rai1, il promo mostra un'anticipazione della trama ...

