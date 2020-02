Beautiful anticipazioni Usa: Thomas uccide Emma Barber (Di domenica 9 febbraio 2020) Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas perderà la testa. Dopo aver scoperto la verità su Beth, non dirà nulla ad Hope e farà di tutto affinché il segreto non venga mai alla luce. Tuttavia, qualcosa andrà storto. La stagista Emma apprenderà che la figlia di Liam ed Hope è in realtà Phoebe e la prima cosa che vorrà fare sarà quella di andare ad informare la diretta interessata. Inviperito, Thomas la seguirà in auto, volgendo il tutto in tragedia. Beautiful, spoiler Usa: la morte di Emma Zoe e Xander si preoccuperanno non vedendo arrivare Emma. La giovane stagista, in corsa con la sua auto per raggiungere Hope, verrà seguita da Thomas. Il ragazzo urterà la sua vettura, facendo finire la povera Emma fuori strada. Il Forrester non la soccorrerà e per lei non ci sarà più nulla da fare. La notizia della morte della Barber sconvolgerà tutti. Quinn, Eric, Steffy ed Hope si stringeranno nel ... kontrokultura

