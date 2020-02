Beautiful anticipazioni: notizia choc per Katie, Flo pronta a spifferare tutto (Di domenica 9 febbraio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 febbraio 2020? Lo scopriamo con le nostre news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Averete visto che Steffy è felice per il fatto che Hope abbia preso bene l’arrivo di Phoebe in famiglia ma allo stesso tempo inizia a credere che la moglie di Liam si stia attaccando troppo alla piccola e che debba invece comprendere che non potrà prendere il posto di Beth nella sua vita. Liam non sa come gestire la situazione anche perchè da quando Hope ha iniziato a interagire con la bambina, sembra stare meglio… Zoe invece ha capito che suo padre ha tramato alle spalle di qualcuno ma non ha ancora messo insieme tutti i pezzi del puzzle e cerca di comprendere cosa succederà e che cosa è successo anche con l’adozione della piccola Phoebe. Nel frattempo Thorne ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Anticipazioni Beautiful puntate americane: l’astuto piano di Quinn - #Anticipazioni #Beautiful #puntate - zazoomnews : BEAUTIFUL- Anticipazioni del 9 e 8 febbraio: Thorne chiede il divorzio! - #BEAUTIFUL- #Anticipazioni #febbraio: - Unf_Tweet : #twittamiBeautiful anticipazioni: San Valentino si avvicina, le verità si allontanano -