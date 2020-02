Basket, Serie A 2020: Micov regala il successo allo scadere a Milano, Venezia vince il derby contro Treviso (Di domenica 9 febbraio 2020) Tre le partite di Serie A Basket 2019-2020 che si sono tenute in questo pomeriggio, di seguito andiamo a vedere come sono andate. OLIMPIA Milano – VANOLI CREMONA 77-74 (23-16, 19-23, 17-22, 18-13) Partita combattutissima tra i due sodalizi lombardi. Partono meglio i padroni di casa, che allungano nella seconda metà del primo periodo, grazie a Sykes e Brooks, e chiudono avanti di 7 dopo 10 minuti. Nei due quarti centrali, però, la Vanoli si ridesta, guidata da Happ e da uno straripante Ruzzier. All’inizio dell’ultima frazione di gioco gli ospiti guidano con due punti di vantaggio sui meneghini. Nessuna delle due squadre, nei 10 minuti finali, riesce a piazzare l’affondo decisivo, con uno stratosferico Micov che si prende sulle spalle l’Armani e risponde colpo su colpo a Ruzzier e Diener. A 15 secondi dalla fine il match è in perfetta parità, sul 74-74, e ... oasport

