Basket, Serie A 2020: Brescia rimonta e mantiene il terzo posto, Pistoia lascia Trieste al penultimo posto solitario (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si conclude la ventiduesima giornata di Serie A, ultimo atto prima che si lasci spazio alla Coppa Italia di Pesaro, con un successo a un certo punto difficile da pronosticare che mantiene vive le ambizioni di Brescia, che lascia Trieste penultima e lancia Pistoia fuori dalla zona retrocessione, come emerge dal posticipo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. GERMANI Basket Brescia-ALLIANZ PALLACANESTRO Trieste 76-74 (16-17, 34-37, 48-62) Brescia trova la vittoria mantiene il terzo posto dopo una partita da brivido, con annessa grande rimonta nell'ultimo quarto. Trieste, che ha grande bisogno di punti in chiave salvezza, comincia un pochino meglio, anche se per larghi tratti del primo quarto la mira scarseggia da ambo le parti. Sono soprattutto Justice e Jones a dare all'Allianz la possibilità di tenere il campo contro la squadra di coach Esposito, che nella distribuzione dei

