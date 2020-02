Azzolina: “studenti cinesi fuori dalle scuole? Decidono i medici” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Ministro dell’Istruzione è sulla stessa linea di quello della Salute: certe decisioni non le deve prendere la politica ma i medici. “Solo gli studenti che non presentano sintomi possono scegliere se andare a scuola o rimanere a casa”. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è sulla stessa lunghezza d’onda di Roberto Speranza, ministro della Salute. … L'articolo Azzolina: “studenti cinesi fuori dalle scuole? Decidono i medici” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

