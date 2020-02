Avete mai visto la moglie di Piero Pelù? Bellissima e anche lei nella musica (Di domenica 9 febbraio 2020) Ieri Piero Pelù sul palco di Sanremo 2020, oltre ai migliaia di spettatori, ha avuto qualcuno di speciale in mezzo al pubblico, proprio davanti al palco. All’Ariston è infatti apparsa la sua dolce metà, Gianna Fratta, l’unica donna che sia riuscita a convolare a nozze col rocker, il 14 settembre 2019. Il matrimonio di Pelù ha avuto luogo in una Bellissima cerimonia a Palazzo Vecchio a Firenze, per l’ateo allergico al matrimonio per eccellenza. La moglie di Piero Pelù si chiama Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista classe ’73. Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, la pianista si è esibita anche alla Carnegie Hall di New York. È anche titolare di cattedra di elementi di composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Rispetto al rocker che, per sua stessa ammissione, compone a orecchio e conosce a malapena un giro armonico ... velvetgossip

