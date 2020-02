Avete mai visto la moglie di Diego Abatantuono? Insieme da 30 anni [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Diego Abatantuono è stato ospite durante l’ultima serata di Sanremo 2020, per presentare, con il resto del cast, il film che uscirà nelle sale il 20 febbraio prossimo e lo vedrà protagonista. Ma se la carriera e la verve comica dell’attore lombardo sono noti al pubblico italiano, della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Sulla sua famiglia infatti lo sceneggiatore e comico, preferisce mantenere il riservo, tanto che trovare delle FOTO pubbliche che lo ritraggono Insieme alla sua storica compagna è quasi impossibile. Diego Abatantuono è legato a Giulia Begnotti da circa 30 anni. Eppure sui social o sul web non si trovano FOTO di coppia. Un amore longevo che il comico ha sempre voluto tenere lontano dai riflettori. Diego Abatantuono e la compagna, un amore riservato ma intenso Diego Abatantuono e la sua attuale compagna si sono conosciuti negli anni Novanta ... velvetgossip

