Atletico Madrid | i tifosi vogliono Simeone Il tecnico | «Grande sforzo»

Primera Division - Atlético Madrid-Granada : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division, Atlético Madrid-Granada: probabili formazioni, pronostico e quote All’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, alle ore 21:00 di sabato 8 febbraio, andrà in scena Atlético Madrid-Granada. Il match sarà valido per la 23esima giornata di Primera Division. L’Atlético Madrid al momento si ritrova sesto in classifica con 36 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Real Madrid per 1-0. Per loro un ...

Atletico Madrid-Granada - Liga : pronostico e formazioni : Atletico MADRID – GRANADA | sabato ore 21:00 L’ultima vittoria dell’Atletico Madrid, ora sesto in classifica in campionato, risale ormai a un mese fa. Il 3-2 in Arabia Saudita in semifinale di Coppa del mondo per club contro il Barcellona sembrava l’inizio di una svolta per la stagione della squadra di Simeone. Così non è stato: alla successiva sconfitta in finale ai calci di rigore contro il Real Madrid sono ...

Correa spiega : «L’Atletico Madrid sta cambiando» – VIDEO : Angel Correa ha parlato a DAZN delle difficoltà incontrate dall’Atletico Madrid in questo inizio di stagione Angel Correa, obiettivo del Milan in passato, ha parlato a DAZN delle difficoltà incontrate dall’Atletico Madrid in questo inizio di stagione. Le parole dell’attaccante dei Colchoneros. «Siamo in una fase di adattamento alle nuove indicazioni dell’allenatore. Io sono un giocatore che dà ...

L'Atletico Madrid fa quadrato : trasferta di Valencia pagata ai tifosi : L'iniziativa dei Colchoneros arriva in un momento delicato, dopo una serie di risultati deludenti: 508 persone entreranno al Mestalla con il biglietto pagato dai giocatori.

Atletico Madrid - riecco Diego Costa : in campo dopo due mesi e mezzo : L’Atletico Madrid può sorridere: Diego Costa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due mesi e mezzo L’Atletico Madrid riabbraccia finalmente Diego Costa dopo due mesi e mezzo di assenza dai campi a causa di un’ernia cervicale. L’attaccante si è allenato oggi, per la prima volta, agli ordini del tecnico Diego Simeone. L’obiettivo dell’attaccante spagnolo è quello di recuperare la perfetta condizione fisica in ...

Atletico Madrid - Mauricio Pochettino per il dopo Simeone : L’Atletico Madrid sembra aver già scelto il successore di Diego Simeone. Mauricio Pochettino si avvicina alla panchina dei colchoneros Dall’Inghilterra sono praticamente sicuri: Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, l’ex allenatore del Tottenham sostituirà Diego Simeone sulla panchina dei colchoneros. I dirigenti del club madrileno sarebbero pronti ...

Atletico Madrid - sgambetto a Juve e Inter : contatti per Rakitic : L’Atletico Madrid ha avviato i contatti con il Barcellona per l’acquisto di Rakitic: il centrocampista croato lascerà i blaugrana L’Atletico Madrid ha avviato i contatti con il Barcellona per l’acquisto di Ivan Rakitic, che non ha intenzione di onorare il proprio contratto con i blaugrana fino al 2021. Inutile, dunque, il corteggiamento di Inter e Juventus. Come riportato da Cadena SER, i colchoneros vorrebbero ...

Napoli - Cavani scaricato dall’Atletico Madrid : lascerà il Psg per l’MLS : Napoli, Cavani scaricato dall’Atletico Madrid: lascerà il Psg per l’MLS L’Inter Miami di David Beckham... L'articolo Napoli, Cavani scaricato dall’Atletico Madrid: lascerà il Psg per l’MLS proviene da ForzAzzurri.net.

Real Madrid Atletico Madrid : come Zidane ha cambiato le partita : Le mosse di Zidane a gara in corso hanno cambiato il Real Madrid. I blancos hanno centrato un successo decisivo Il Real Madrid è stato molto sterile nel primo tempo del derby. La mossa di mettere 5 centrocampisti da parte di Zidane non stava funzionando: mancava profondità ai blancos, con nessuno che si inseriva. Il Madrid era sterile e concedeva molto in ripartenza all’Atletico. Nella ripresa, Zidane ha trasformato il Real Madrid: ha ...

Cavani Atletico Madrid - Cerezo : «Non siamo qui per essere derubati» : Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, parla del mancato arrivo di Edinson Cavani: ecco le sue parole Enrique Cerezo ha parlato ai media spagnoli del mancato arrivo di Cavani. Ecco le parole del presidente dell’Atletico Madrid. «E’ vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati. Simeone? È un grande ...

Suicidio Simeone e il solito Benzema ringrazia : il derby di Madrid è del Real - Atletico KO : Sempre lui, Karim Benzema. L’uomo dei gol pesanti, l’uomo che… “c’è sempre”. E c’è anche oggi, nel derby di Madrid tra Real e Atletico. Di fronte ad un Bernabeu quasi sold out (77 mila spettatori), i ragazzi di Zidane hanno la meglio dei ‘cugini’ grazie ad una rete del francese nella prima parte della ripresa. La gara, tirata ed equilibrata, si può racchiudere tutta in una mossa. ...