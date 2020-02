Atletica, Campionati Italiani Juniores/Promesse 2020: tutti i risultati. Record Under 20 per Iapichino, Zanon e Kaddari (Di domenica 9 febbraio 2020) Ad Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Indoor per quanto riguarda Juniores e Promesse. Sono complessivamente arrivati tre Record Italiani di categoria, tutti al femminile e tutti tra le Under 20: dopo quanto avevano fatto ieri Larissa Iapichino (salto in lungo, 6.40) e Veronica Zanon (salto triplo, 13.65), oggi è toccato a Dalia Kaddari che è stata grande protagonista sui 200 metri dove ha corso in 23.85, migliorando di otto centesimi il già suo primato. Tra le altre prestazioni di maggior rilievo ci sono state il salto del triplista Andrea Dallavalle (16-61), il 7.77 di Franck Brice Koua sui 60 metri ostacoli e il 47.57 di Lorenzo Benati sui 400 metri. CLICCA QUI PER tutti I risultati DEI CAMPIONATO Italiani Juniores E Promesse INDOOR CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Atletica LEGGERA stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca ... oasport

