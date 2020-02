Ascolti Tv 8 febbraio | finale Sanremo supera 60% e 11 milioni di telespettatori

Domenica in - Ascolti - anticipazioni e ospiti di oggi 9 febbraio : Mara Venier dedica l’intera puntata di Domenica in a Sanremo 2020, come da tradizione: tutti gli ospiti e le anticipazioni di oggi La diretta di Domenica in si svolgerà a Sanremo e, come da tradizione, ospiterà i protagonisti del Festival della canzone italiana. La puntata speciale del format pomeridiano sarà colma di musica e di […] L'articolo Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 9 febbraio è apparso prima sul sito ...