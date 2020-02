“Area 47”, il cast e la trama del film con Benevento e protagonista (FOTO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo le scene girate ieri in pieno centro storico, con la Locanda dei Sanniti di Luca Cillo trasformatasi in un set cinematografico, si respira un’aria di curiosità intorno al film “Area 47“. Un lungometraggio del regista Ciro Grieco che vede protagonista la città di Benevento, prodotto da C.A.M.E.G. Television Agency – FNB Studios Roma, in collaborazione con Cooxiguana production e ACE Padova. Soggetto e sceneggiatura del film sono dello stesso Ciro Grieco, di Stefano Cerbone e di Corrado Romagnuolo. Curiosità soprattutto in merito all’uscita nelle sale (dovrebbe avvenire entro il prossimo autunno) e per i protagonisti del film. Tra gli attori principali troviamo Antonio Ciccone, noto come “A Lince” in Gomorra 2 e 3, Walter Lippa, ovvero “Carlucciello” nella prima stagione di Gomorra, ... anteprima24

