Arbitro da censura e difesa azzurra da incubo: il Lecce vince al San Paolo 3-2 (Di domenica 9 febbraio 2020) Basterebbe vedere Napoli Lecce per capire in una sola volta come non si difende e come non si arbitra. Di Lapadula, doppietta, Mancosu, Milik e Callejon i gol di una partita mal giocata dal Calcio Napoli Ancora una occasione sprecata, forse l’ultima. Con la Roma sconfitta in casa, col Cagliari sconfitto a Genova e con il derby di Milano da giocare, l’occasione era ghiottissima per avvicinarsi alle zone alte. C’erano tutti gli ingredienti per fare bene: la prima di Politano al San Paolo, il rientro di Koulibaly e Maksimovic, una squadra che aveva dimostrato forza mentale, sacrificio e abilità tecniche nelle ultime uscite. Di fronte un Lecce che, comunque, aveva giocato benissimo le ultime partite. Senza dimenticare i 45.000 di un San Paolo che credeva nella rimonta e soprattutto credeva che la stagione potesse essere raddrizzata. Gattuso schiera: Ospina, Di ... 2anews

