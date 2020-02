Antonio Cairoli, ritorno super a Mantova: doppio podio agli Internazionali d’Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Rientro in gara dopo sette mesi dall'infortunio alla spalla per il fuoriclasse siciliano che nella terza e ultima prova degli Internazionali si è assicurato il secondo posto nella classe MX2 e il terzo nella supercampione: “Non sono ancora al cento per cento con la spalla ma siamo sulla strada giusta”. Il titolo degli Internazionali finisce nelle mani del campione della Honda Gajser. Al suo compagno di squadra Evans la vittoria del round lombardo. Il prossimo 1 marzo, da Matterley Basin, in Gran Bretagna, scatta il mondiale MXGP. fanpage

