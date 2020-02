Antonella Clerici la sua dieta prima di Sanremo tra segreti e amore (Foto) (Di domenica 9 febbraio 2020) L’abbiamo vista in gran forma Antonella Clerici al festival di Sanremo 2020 ma quale dieta ha seguito? Un vero splendore la Clerici nel suo abito rosso creato da Tony Ward, ha perso anche qualche chilo, dicono cinque, grazie ai consigli dell’amica nutrizionista Evelina Flachi e alla dieta che in parte rivela alla rivista Gente. La conduttrice che abbiamo visto accanto ad Amadeus nella quarta serata del festival di Sanremo adora mangiare, non è una novità e lo sottolinea ancora una volta ma aggiunge che fa attenzione. Non ama lo sport, da sempre un po’ pigra ma da tempo fa ginnastica, in questo periodo tre volte alla settimana. Nella casa nel bosco in cui vive con sua figlia Maelle e con Vittorio Garrone ha una palestra, semplice quindi dedicarsi all’attività fisica. In più si concede qualche massaggio ma ovviamente pur essendo golosa fa attenzione a ciò che mangia. Per Sanremo si è ... ultimenotizieflash

