Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 10 al 16 febbraio 2020: le dichiarazioni di Flo (Di domenica 9 febbraio 2020) Nelle Puntate dal 10 al 16 febbraio 2020 della soap opera americana Beautiful esploderà una vera e propria “bomba” dato che inizieranno ad emergere alcuni dettagli sullo scambio dei bambini ad opera di Reese, con lo scopo di estorcere del denaro utile a pagare i suoi debiti con i creditori. Tutto partirà da alcune dichiarazioni che rilascerà Flo. Da lì in poi la situazione peggiorerà sempre di più. Come la prenderanno i diretti interessati? Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 10 al 13 febbraio 2020: le dichiarazioni di Flo Lunedì 1o febbraio 2020 – Le preoccupazioni di Liam: Liam è molto preoccupato per Hope. Il modo con cui si sta prendendo cura di Phoebe, non è naturale. A tal proposito il giovane ne parla con Steffy per farle capire che le sue non sono semplici preoccupazioni. In tal senso ha paura che Hope stia affrontando la morte di Beth nel modo peggiore ... anticipazioni

