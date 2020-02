Anche Levante ha dedicato una canzone a Diodato, si chiama “Antonio” (Di domenica 9 febbraio 2020) “Antonio”, la canzone di Levante dedicata a Diodato TESTO e VIDEO Anche Levante ha dedicato una canzone a Diodato. Si chiama “Antonio“, è un brano del 2019 dell’album Magmamemoria. Antonio è infatti il vero nome del vincitore di Sanremo 2020 con il quale Levante ha avuto una relazione. Diodato e Levante sono stati fidanzati per circa due anni, tra il 2017 e il 2019, dopo la separazione di lei dall’ex marito Simone Cogo, Anche lui musicista (nome noto nell’electro-punk con lo pseudonimo di Sir Bob Cornelius Rifo). Nel corso della puntata di Domenica In dedicata al post Festival Diodato ha ammesso che la sua canzone “Fai Rumore” è dedicata Anche a Levante. “Fai rumore”, scritta e composta da Diodato con Edwyn Roberts, parla dei silenzi innaturali e difficili da sopportare tra due persone che non stanno più insieme ma che sono ancora importanti ... tpi

