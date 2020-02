Amici, Valentin assente: l’ultimo video del ballerino dopo la puntata (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentin Alexandru assente ad Amici: giallo sul ballerino dopo l’ammissione al Serale Non tutti lo hanno notato, visto che sul suo profilo Instagram, tra l’altro, non se n’è parlato affatto, ma Valentin Alexandru era assente nell’ultima registrazione di Amici: difatti in puntata il suo banco era vuoto e lo sarà anche nelle puntate della prossima … L'articolo Amici, Valentin assente: l’ultimo video del ballerino dopo la puntata proviene da Gossip e Tv. gossipetv

CristinaViolett : RT @sabthepeople: Valentin che dice a Talisa che sembra una principessa SCUSA VALENTIN SE ALL'INIZIO TI ODIAVAMO NON SAPEVAMO QUELLO CHE… - btchyzzl : RT @sabthepeople: Valentin, Nicolai e Javier. Remix di Spagnolo, Inglese, Italiano, Rumeno, Ucraino, accenni di romano #Amici19 #amici ht… - giadaaas : RT @sabthepeople: Valentin, Nicolai e Javier. Remix di Spagnolo, Inglese, Italiano, Rumeno, Ucraino, accenni di romano #Amici19 #amici ht… -