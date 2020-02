Allerta Meteo, un’onda della grande tempesta europea arriva anche sull’Italia: attenzione a foehn e garbino, +25°C in Sicilia (Di domenica 9 febbraio 2020) Allerta Meteo anche sull’Italia per l’arrivo di un’onda della tempesta che sta flagellando il nord Europa: sin dalle prime ore di domani, Lunedì 10 Febbraio, forti venti occidentali flagelleranno tutta l’Italia al punto che anche la protezione civile ha lanciato un avviso di fenomeni estremi. Sarà quindi un lunedì di maltempo, sulle Regioni tirreniche non solo per il forte vento: tra Liguria orientale, Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale avremo anche piogge a tratti intense, mentre nelle aree che si ritroveranno sottovento rispetto alle montagne (il Piemonte, l’Emilia Romagna e tutte le Regioni adriatiche) subiranno l’impeto dell’effetto favonio, con un forte aumento delle temperature. Il foehn al Nord/Ovest e il Garbino sull’Appennino soffieranno con burrasche pazzesche, oltre i 200km/h nelle vallate di ... meteoweb.eu

