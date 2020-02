Allerta Meteo Emilia-Romagna: in arrivo venti di burrasca, raffiche fino a 90 km/h (Di domenica 9 febbraio 2020) “Nella giornata di Lunedì 10 Febbraio è prevista una forte intensificazione della ventilazione sud-occidentale sull’intero settore appenninico con venti di caduta che interesseranno anche la pianura orientale. Sono previsti venti Beaufort 9 (74-88 km/h) sulle aree di crinale dell’appennino centro occidentale e sulle aree collinari romagnole. Beaufort 8 (62-74 km/h) sul rimanente settore appenninico e sulle aree di pianura tra bolognese orientale e Romagna con raffiche localmente superiori stimate tra 80 e 90 km/h“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’Allerta Meteo per vento valida “dalle 00:00 del 10 febbraio 2020 fino alle 00:00 del 11 febbraio 2020“. “Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; Allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, ... meteoweb.eu

