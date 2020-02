“Alla voce Cultura”, l’ex ministro Bray presenta il suo ultimo libro (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lunedì 10 febbraio alle ore 17, presso la sede di Confindustria Caserta, è in programma la presentazione del nuovo libro di Massimo Bray, intitolato “Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di ministro”. L’evento inaugura la serie di iniziative che celebreranno i 75 anni della fondazione dell’Unione degli Industriali della provincia di Caserta. Quest’anno, infatti, sono previste numerose manifestazioni che si articoleranno fino al prossimo mese di dicembre. Il direttore generale della Treccani, già ministro della Cultura nell’esecutivo Letta, farà riferimento, in particolare, alla sua importante esperienza di governo, sottolineando come la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di grandi trasformazioni. La conoscenza, infatti, secondo Bray, deve essere considerata il presupposto per la ... anteprima24

marcomasini64 : Vacanze romane, insieme alla meravigliosa voce di @ARISA_OFFICIAL! @SanremoRai #sanremo2020 #vacanzeromane - CurvaStone21km : RT @PiccoloDrago65: @CurvaStone21km Vado poco alla stadio,mi manca respirare quell'aria di entusiasmo e ascoltare ogni piccola voce che si… - LadyD56671901 : RT @DevisZanaga: Stanotte all’una ho chiamato per il televoto ma ho sbagliato numero Ho detto a gran voce alla ragazza che mi ha risposto… -