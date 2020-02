Alfonso Signorini, la scoperta della leucemia in diretta Tv (Di domenica 9 febbraio 2020) Alfonso Signorini ha avuto la leucemia mieloide: lo ha rivelato poco tempo fa in un’intervista a La verità. “Il 23 dicembre 2014 ero in diretta a Kalispera! c’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare”, ha confessato, “a mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele”. Poi gli esami e la brutta notizia, prima di iniziare le cure già due giorni più tardi. “La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose!”, ha detto ancora, parlando della battaglia vinta contro la malattia. Sono stati momenti duri per il direttore di Chi. Mentre si trovava in ospedale a fare i trattamenti, è arrivato persino a pensare che in realtà non sarebbe sopravvissuto. “Non volevo leggere la preoccupazione negli occhi della persona che mi stava accanto”, ha detto del compagno di allora a Matrix, “mi ha aiutato la fede e ringrazio ... howtodofor

