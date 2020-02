Achille Lauro ha dichiarato di essere felicemente fidanzato, tutti si stanno chiedendo con chi? Ecco cosa è emerso (Di domenica 9 febbraio 2020) La settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Diodato. Però la vittoria morale e quello che ho usato di più, è stato Achille Lauro.



Che è salito sul palco con vari outfit. Che rispecchiavano quello che lui esprimeva cantando. Durante la sua ultima esibizione però Achille ha baciato il suo chitarrista facendo scatenare il popolo del Web che ha insinuato una relazione tra i due; ma pochi sanno che Il trapper Veronese ha un compagno da alcuni anni, e che il suo chitarrista è fidanzato e ha una compagna. Continua…



Achille è molto conosciuto, quella sconosciuta invece è la sua vita privata che la tiene ben riservata dagli occhi dei riflettori. Lui trasgressivo e Schivo è un tipo irriverente, che recentemente in un'intervista rilasciata a Domenica In a Mara Venier ha dichiarato.



Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il ... howtodofor

