Achille Lauro a Domenica In | “Mara Venier ti amo, la verità su Me ne frego” (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro, ospite a Domenica In, ringrazia Mara Venier per averlo difeso pubblicamente e svela cosa c’è davvero dietro la canzone “Me ne frego”. Achille Lauro, in borghese, si presenta a Domenica In con l’amico Boss Doms, tuffandosi tra le braccia di Mara Venier con cui ha un rapporto davvero speciale. Achille, considerato da molti … L'articolo Achille Lauro a Domenica In “Mara Venier ti amo, la verità su Me ne frego” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Maria, se ci stai leggendo, Elodie, Elettra ed Achille Lauro giudici del serale di #Amici19. Grazie. #Sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNACI. #Sanremo2020 -