Wilma de Angelis ospite a Sanremo 2020: chi è la cantante famosa per “Palatina” (Di sabato 8 febbraio 2020) Wilma de Angelis, chi è l’ospite di Sanremo 2020: età, carriera Wilma de Angelis arriva al Festival di Sanremo 2020 come ospite durante la serata finale della kermesse. Wilma è conosciuta per essere una grande cantante e attrice, ma il suo debutto come artista avvenne proprio a Sanremo tanti anni fa. Ha studiato canto sin da giovane con il maestro Di Ceglie, poi con il maestro Rusconi. Milanese di nascita, ha sempre dimostrato una grande passione per la musica, affermandosi poi come artista della musica leggera. Tutti la conoscono come la Palatina della musica, titolo che le è stato assegnato dopo il suo brano Palatina. Wilma de Angelis, chi è l’ospite di Sanremo 2020: età Wilma è nata l’8 aprile 1931, i primi passi nel mondo della musica li ha mossi esibendosi nei night milanesi. All’inizio degli anni ’50, ottiene il suo primo contratto discografico e ... tpi

GagaGurlxo : RT @Beggy_3: Stasera abbiamo 23 cantanti più i 3 finalisti, Novello, Leotta, Salerno, Venier, Fiorello, Ferro, Grigolo, Cottini, Antonacci,… - Beggy_3 : Stasera abbiamo 23 cantanti più i 3 finalisti, Novello, Leotta, Salerno, Venier, Fiorello, Ferro, Grigolo, Cottini,… - InsideMusicit : Gli ospiti della serata finale di #Sanremo2020 saranno: - Biagio Antonacci - Vittorio Grigolo - Gente De Zona - Wi… -