Volano gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono ancora da record gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, che si ferma allo storico risultato del 53,3%. Amadeus conquista quindi il pubblico con uno show pantagruelico, ricco di ospiti ma anche di canzoni e che termina costantemente a notte fonda. Forte la prima parte, con il 52,3% di share per un totale di 12674000 telespettatori, mentre vola la seconda parte, fino a toccare il 56% con 5795000 telespettatori incollati al teleschermo. La quarta serata di un anno fa aveva ottenuto un ottimo risultato con il 46,1%. Il confronto con il Festival di Sanremo 2019 di Claudio Baglioni La differenza tra il Baglioni bis e il Sanremo 2020 di Amadeus è di 7 punti di share nonostante la chiusura lunga. Per ritrovare un risultato simile, è necessario tornare indietro di 21 anni, al 1999, per il Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio che aveva sfruttato il favore ...

