Visco: "Rischio deglobalizzazione" E la Cina blocca il Made in Italy (Di sabato 8 febbraio 2020) Dalle mele alle pere fino alle carni bovine e al riso, le frontiere cinesi sono chiuse a molti prodotti del Made in Italy perché il gigante asiatico frappone ostacoli per motivi sanitari e chiede assicurazioni sulla assenza di patogeni Segui su affaritaliani.it affaritaliani

