Virus Cina: Bernini, ‘da ministero Salute su studenti tardivo buon senso’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “La circolare per le scuole del ministero della Salute, che tra mille contorsioni linguistiche invita di fatto i bambini tornati dalla Cina a restare a casa fino alla certezza che non abbiano contratto il CoronaVirus, è un tardivo atto di buonsenso”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.“Avevo posto il problema già nel vertice di lunedì scorso a Palazzo Chigi, così come avevano fatto i governatori del nord, ma per alcuni giorni ha prevalso la demagogia. Era chiaro fin dall’inizio -aggiunge- che una misura del genere era necessaria non certo per ghettizzare la comunità cinese, ma per affermare quel principio di massima precauzione a cui ora fa riferimento il ministero della Salute”.L'articolo Virus Cina: Bernini, ‘da ministero Salute su studenti tardivo buon senso’ sembra ... calcioweb.eu

RobertoBurioni : Interessante articolo di ?@giuliapompili? su ?@ilfoglio_it? di oggi che fa capire perché i dati e le direttive WHO… - RobertoBurioni : @Miti_Vigliero L’unico modo che abbiamo per bloccare il virus è l’isolamento di chi può essere infetto. Dal momento… - LegaSalvini : ++ Virus Cina: Salvini, “Dopo stop da ministero a studenti scuse a governatori Lega” ++ -