Vincenzo Mollica: Ultima Volta a Sanremo per il Grande Giornalista, Volto Storico del TG1 (Di sabato 8 febbraio 2020) Vincenzo Mollica sarebbe dovuto andare in pensione a Gennaio, ma ha chiesto la possibilità di prolungare il contratto fino al mese successivo per un’Ultima Volta a Sanremo. Ci teneva a salutare da lì, dalla Città dei Fiori, il Grande pubblico di Rai1. Il Volto Storico del TG1 ha così fatto e proprio dalla poltroncina del Teatro Ariston di Sanremo ha detto addio alla sua onorata carriera per la Rai. Vincenzo Mollica ha tenuto compagnia per anni ai telespettatori della sua notissima rubrica DoReCiakGulp. Ogni sabato, la rubrica scandagliava argomenti legati al mondo dello spettacolo, con ottimi risultati. Ma il Giornalista non è stato solo conduttore: è anche scrittore, disegnatore e autore. La sua storia si intreccia con quella del Festival per le sue famose incursioni dal Balconcino del Festival Sanremo, da cui è sempre riuscito a strappare a conduttori e interpreti ... youreduaction

trash_italiano : VINCENZO MOLLICA SEI IL NOSTRO EROE. #Sanremo2020 - AmorosoOF : Grazie di cuore al signor Vincenzo Mollica. Grazie per i complimenti, le sue parole e il suo appoggio. Grazie per q… - domeniconaso : Vincenzo Mollica che riconosce gli amici di una vita dalla voce e piange. Ho la pelle d’oca. Omaggio meritato per… -