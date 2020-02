VIDEO Valentino Rossi, Test Sepang MotoGP: “Sono andato bene con la moto nuova e le gomme usate” (Di sabato 8 febbraio 2020) Valentino Rossi sorride al termine della seconda giornata di Test motoGP a Sepang, l’azzurro ha concluso al decimo posto a livello cronometrico ma il suo passo sulla lunga distanza è buona e infatti il Dottore è particolarmente soddisfatto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sky: “Il bilancio della giornata di oggi è positivo, più positivo di ieri perché oggi abbiamo lavorato sempre con la moto nuova. La moto nuova è diversa, quindi abbiamo bisogno di fare chilometri e di fare esperienza. Non sono al massimo del potenziale però siamo andati bene, soprattutto con le gomme usate ho avuto un buon passo e questo è importante“. Di seguito il VIDEO delle dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO Valentino Rossi, DICHIARAZIONI Test motoGP Sepang: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI motoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

GioPanariello : Amici! Visto l’amore che ci diamo ogni volta che ne abbiamo l’occasione, come non passare insieme San Valentino?!… - chaeunwooarg : RT @arohaitalia: [??] Il giorno di San Valentino, spero che gli Aroha possano ricevere tanto amore. Potremmo anche preparare qualcoasa per V… - GHERARDIMAURO1 : Dai un'occhiata al video di Valentino Castriota! #TikTok -