VIDEO Danilo Petrucci, Test MotoGP Sepang: “Ho visto bene Yamaha e Suzuki, non siamo lontani col pallo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Danilo Petrucci ha analizzato la seconda giornata di Test MotoGP ai microfoni di Sky, il pilota della Ducati non è riuscito a entrare nella top ten della classifica dei tempi: “Non ho visto Marquez messo così male, ho visto bene le Yamaha e le Suzuki. Noi non siamo velocissimi sul giro secco, siamo più vicini sul passo ma loro sono più veloci. Miller è riuscito a fare un gran giro, ha sfruttato benissimo la gomma e noi dobbiamo capire come farlo. Io sono contento, meglio di ieri: sono restato in linea con gli altri avversari, non sono contento del giro secco e del feeling con la gomma morbida, mi trovo meglio con la media“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Danilo Petrucci dopo la seconda giornata di Test a Sepang. VIDEO Danilo Petrucci, DICHIARAZIONI Test MotoGP: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MotoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui ... oasport

