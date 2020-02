Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 11:30 (Di sabato 8 febbraio 2020) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 11:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA DEI LAGHI TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE PER TRAFFICO INTESNO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA CASSAI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DELLE GIUSTINANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO SULLA NETUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMINO E VIA DI ACILIA RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE SULLA ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 11:30: VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 11… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -