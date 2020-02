Verona, magrebino viola misure cautelari: attacca e ferisce militari (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, irregolare e pluripregiudicato, è stato individuato dai carabinieri di San Bonifacio all'interno di un territorio che gli era precluso dopo le decisioni prese dal giudice. Furioso per esser stato scoperto, ha mandato in ospedale due militari Dopo essersi reso più volte protagonista di crimini ed episodi di violenza nel territorio di San Bonifacio (comune della provincia di Verona), dal quale era stato allontanato a seguito di una misura cautelare emessa nei suoi confronti dal tribunale di Verona, ha violato il provvedimento e quindi aggredito e ferito alcuni dei carabinieri che lo avevano riconosciuto e tentavano di fermarlo. A rendersi protagonista per l'ennesima volta in negativo nell'area del comune sambonifacese è un uomo marocchino di 42 anni, personaggio da tempo noto alle forze dell'ordine e con una lunga lista di precedenti alle spalle, ... ilgiornale

