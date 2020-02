Verona Juventus, Sarri striglia il gruppo: le dichiarazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Verona Juventus Sarri – La Juventus esce sconfitta dal Bentegodi, 2-1 per il Verona. Nel post-partita Maurizio Sarri striglia il gruppo, quest’ultimo accusato di troppa superficialità dal tecnico toscano. Parole dirette e concise quelle dell’allenatore bianconero, che analizza con lucidità e obiettività il ko subito stasera. Nessun alibi. Verona Juve: Sarri striglia il gruppo Ecco quanto dichiarato da Sarri a Dazn: “In questo momento abbiamo differenza di rendimento tra le partite in casa e le partite in trasferta, anche di prestazioni e risultati. Ne abbiamo già discusso in settimana, oggi non siamo riusciti a vincere. Non si possono perdere punti con superficialità”. Rammarico per la Juve, che non riesce ad allungare sulle rivali in campionato. Le dichiarazioni in zona mista di Sarri sono abbastanza chiare, e sottolineano il dispiacere per aver sprecato ... juvedipendenza

