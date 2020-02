Verona Juventus probabili formazioni, Sarri cambia ruolo a Dybala (Di sabato 8 febbraio 2020) Verona Juventus probabili formazioni – Sfida ostica per i bianconeri. La Juventus di Sarri al Bentegodi di Verona questa sera dovrà vedersela con il Verona di Juric. Squadra da non sottovalutare, che viene da un buon pareggio per 0-0 contro la Lazio e che naviga nelle zone alte della classifica. Sarri dovrà mettere in campo i suoi uomini migliori, quelli più in forma. Cristiano Ronaldo insegue il record di Batistuta e Quagliarella di 11 gare consecutive a segno, al momento è a 9. Verona Juventus probabili formazioni, chi gioca Sarri si appresta a lasciare in panchina Gonzalo Higuain e a lanciare Douglas Costa nel tridente, dove Dybala agirà da falso nueve con Cristiano Ronaldo sull’intoccabile mattonella di sinistra. Leggi anche: Pogba Juventus, si può! Nuovo indizio da Manchester: occhio a Dybala Fuori anche Ramsey, a centrocampo Bentancur insieme a Pjanic e Rabiot in ... juvedipendenza

