Verissimo | Valeria Marini | ‘A Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto’

Valeria Marini l'abbiamo vista poche settimane fa al Grande Fratello Vip per difendersi da Rita Rusic e poi per difendersi da alcune esternazioni rivoltele dagli inquilini della casa. Sempre stellare e sopralerighe la showgirl ospite a Verissimo ha però raccontato di attraversare una difficile situazione familiare a causa della fine dei rapporti con la madre Gianna a cui è molto legata. "Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno". "Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto". "È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata ...

