Valerio Scanu | Il festival di Sanremo oltre che tradizione è certezza

Michele Vanossi Abbiamo incontrato a Roma Valerio Scanu, il cantante di origini sarde che ha partecipato due volte al festival di Sanremo (nel 2010 vinse con la canzone "Per tutte le volte che...", nel 2016 si presentó col brano "Finalmente piove"); gli abbiamo chiesto un suo parere circa la kermesse musicale italiana più importante dell'anno che sta incollando davanti alla tv migliaia di telespettatori raggiungendo picchi di share di oltre il 50 % ". "Il festival di Sanremo piace ogni anno di più e abbraccia un pubblico eterogeneo, giovanissimi inclusi", afferma Scanu.Da spettatore ci dici quali potrebbero essere eventuali vincitori ? "A me piace molto il pezzo e la classe di Tosca, ma apprezzo molto anche il brano di Nigiotti". Invece dei conduttori che ne pensi ? "Fiorello è un grande ed Amadeus è un signor conduttore!". Vuoi fare un commento sui look dei cantanti in

