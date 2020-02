Un’estate ai Caraibi: trama, cast e trailer del film dei fratelli Vanzina (Di sabato 8 febbraio 2020) Un’estate ai Caraibi è un film del 2009 diretto da Carlo Vanzina e da lui sceneggiato con il fratello Enrico. Il film non è un sequel di Un’estate al mare ma un film che rientra nel filone iniziato con quel film ovvero il cine-cocomero, nonostante ci siano diversi attori della pellicola precedente. In onda sabato 8 febbraio alle 21.20 su Canale 5 Un’estate ai Caraibi, trailer Un’estate ai Caraibi, trama Roby è un bancario napoletano a cui viene diagnosticato per errore un tumore in fase terminale, Angelo è l’autista zelante di un volgare palazzinaro romano, Max è lo speaker radiofonico e becco di una radio locale, tradito dalla fidanzata e dal migliore amico, Vincenzo è un dentista napoletano con moglie e amante insoddisfatte, Alberto è un romano spiantato e trapiantato suo malgrado ad Antigua, dove imbroglia turisti, scommette alla lotteria e alleva un ... tvzap.kataweb

zazoomblog : Programmi tv di stasera 8 febbraio: la finale di Sanremo su Rai Uno Un’estate ai Caraibi su Canale 5 - #Programmi… - cineblogit : Stasera in tv: 'Un'estate ai Caraibi' su Canale 5 - cineblogit : Stasera in tv: 'Un'estate ai Caraibi' su Canale 5 -