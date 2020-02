“Un altro gay dentro il Trono over , la redazione dorme?”: nuova segnalazione su Uomini e Donne [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) nuova segnalazione al Trono over di Uomini e Donne Arriva un nuovo colpo di scena al Trono over di Uomini e Donne che quest’anno festeggia il primo decennale della messa in onda. A distanza di qualche mese è giunta un’altra segnalazione nei confronti del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stando ad un gruppo Facebook dedicato alla trasmissione prodotta dalla Fascino, uno dei cavalieri del parterre senior potrebbe avere un grande segreto. Nello specifico un protagonista potrebbe essere omosessuale, quindi starebbe prendendo in giro la redazione. Un cavaliere del parterre senior è omosessuale? Questo è il messaggio che è stato riportato nel blog Facebook dedicato a Uomini e Donne: “Un altro Gay (nulla a togliere i gay) dentro il Trono over e intanto la redazione dorme! Ma che combinate togliete sta gente!.” Un messaggio scritto da un’ex ... kontrokultura

