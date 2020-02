Treviso, insetti nel cibo: chiude il negozio abusivo di un nigeriano (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, senza licenza, senza corrente elettrica e con merce irregolare sugli scaffali, è stato multato dagli uomini della locale, che hanno decretato la chiusura dell'esercizio commerciale cibo confezionato in modo artigianale e senza indicazione del periodo di scadenza, involucri contenenti insetti e assenza di collegamento alla rete elettrica, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Treviso il negozio etnico viene chiuso ed il proprietario subisce una sanzione pecuniaria. Secondo quanto riferito dalla stampa del posto, che ha riportato alcuni dettagli dell'operazione condotta dalla polizia locale di Treviso, gli uomini in divisa hanno effettuato dei controlli approfonditi su un esercizio commerciale gestito da un 29enne di nazionalità nigeriana. Il negozio, sito in via Ronchese, è stato quindi oggetto del sopralluogo da parte degli uomini ... ilgiornale

