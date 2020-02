Treno deragliato: indagati i 5 operai | Hanno lavorato allo scambio (Di sabato 8 febbraio 2020) Ci sono 5 operai Rfi indagati per l’incidente ferroviario del Treno ad alta velocità che ha causato la morte di due macchinisti. Sono già stati trasferiti ad altre mansioni. “Atto dovuto”. Di solito si definisce ‘atto dovuto’ quando si spediscono avvisi di garanzia dopo un grave incidente, specie se questo causa anche dei morti. Certo, … L'articolo Treno deragliato: indagati i 5 operai Hanno lavorato allo scambio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

