"Trattata come una criminale. Ora lascio l’Italia". Gina Lollobrigida scrive a Mattarella - (Di sabato 8 febbraio 2020) Carlo Lanna C’è un vero e proprio colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Gina Lollobrigida, e ora l'attrice scrive una lettera al capo della Stato in cui si scaglia contro la magistratura italiana C’è un vero e proprio colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Gina Lollobrigida. La celebre attrice italiana, che nell’epoca d’oro di Hollywood ha stregato il cinema d’oltreoceano e non solo, da tempo non riesce a trovare il modo di vivere con serenità la sua terza età. A 96 anni è lontana da tempo dalle scene e dai palcoscenici più ambiti, ma da tempo è coinvolta in alcune diatribe legali che stanno mettendo a dura prova la sua tempra. Parte offesa in un processo legale per l’ipotesi di circonvenzione d’incapace, la vicenda regala un inaspettato colpo di scena, tanto è vero che Gina Lollobrigida, tuona pesantemente contro la magistratura, affermando di voler lasciare ... ilgiornale

iriade : Quelli e quelle che tracciano i manifesti politici dalle esibizioni e dai vestiti di Sanremo. Criticare Amadeus, pe… - alifornasier : amo sei una figa spaziale, una dea, e ti hanno trattata come carta straccia TU NON LO MERITI OK I BOOMERS NON TI ME… - calzelunghe17 : RT @Rassegne_Italia: Brindisi, 85enne cacciata senza pietà dalla casa popolare: “Trattata come un sacchetto di spazzatura da gettare via”:… -