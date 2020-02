Tragedia sulla Casilina, Bmw finisce sotto un tir: due morti e un ferito grave (Di sabato 8 febbraio 2020) Due persone sono morte questa mattina in un incidente su via Casilina, all'altezza del chilometro 25. Una Bmw si è scontrata con un tir addetto al trasporto auto, ed è finita sotto la motrice del mezzo. In due hanno perso la vita, una terza persona è in gravissime condizioni. fanpage

